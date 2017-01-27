​Россияне посчитали пенсию до 30 тысяч рублей оптимальной

Приемлемые размеры пенсий в России от пяти до 30 тысяч рублей, заявили россияне в ходе социологического исследования, проведенного Российским государственным социальным университетом. Такого мнения придерживаются 76,8 процента опрошенных.

Из этих людей почти половина (36,5 процента всех опрошенных) считает, что пенсия должна составлять 20-30 тысяч рублей .28,1 процента говорят о приемлемости 15-20 тысяч рублей, еще 11,4 процента говорят, что хотели бы получать 10-15 тысяч рублей.

Как сообщают «Известия», ранее в правительстве заявили, что в 2017 году средний размер пенсии составит 13,6 тысячи рублей — таким образом, ожидания россиян будут более-менее оправданы.