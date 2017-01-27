​Трамп обиделся на Мадонну: «Она отвратительна»

Президент США Дональд Трамп обиделся на Мадонну, которая ранее выступила на одной из протестных акций «Марш женщин» в Вашингтоне, заявив, что с приходом его в Белый дом наступил «новый век тирании, где в опасности находятся не только женщины, но и все маргинальные люди». Артистка даже допустила некоторые нецензурные высказывания, однако позднее заявила, что ее слова грубо вырвали из контекста.

Впрочем, объяснения певицы уже не имели значения: обиженный глава государства обозначил свое к ней отношение. «Честно говоря, она отвратительна», — сказал он, добавив, что ее выступление — позор для Штатов.