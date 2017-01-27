​Повышающий коэффициент к нормативам потребления электроэнергии увеличен до 1,5

С 1 января 2017 года при расчетах за электроэнергию по нормативам потребления применяется повышающий коэффициент 1,5.

Напомним, согласно Постановлению Правительства РФ от 29.06.2016 года № 603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг» с 1 июля по 31 декабря 2016 года повышающий коэффициент составлял 1,4, а с 1 января 2017 года – вырос до 1,5.

Повышающий коэффициент будет применяться для расчетов с собственниками помещений, не установившими индивидуальные приборы учета при наличии технической возможности их установки, а также не обеспечившими своевременную замену вышедшего из строя прибора учета. Абоненты, которые не могут установить счетчик по техническим причинам, будут платить как и раньше – по нормативу без повышающего коэффициента.

В платежных документах АО «Тюменская энергосбытовая компания» за январь 2017 года размер превышения платы с использованием повышающего коэффициента для указанной категории потребителей будет вынесен отдельной строкой, что позволит наглядно увидеть сумму переплаты. Таким образом, государство стимулирует собственников жилья к установке приборов учета и расчетам за ЖКУ по их показаниям, поскольку оплата по нормативу становится экономически невыгодной.

Стоит отметить, что АО «ТЭК» уделяет серьезное внимание состоянию приборного парка своих потребителей. С января текущего года сотрудники компании возобновили проверку приборов учета потребителей на территории обслуживания. При выявлении недочетов в работе счетчика собственнику жилья дается 30 дней на устранение неисправности или замену прибора. В ином случае потребитель будет переведен на расчеты по нормативу.