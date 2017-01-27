​Песков назвал позицию Клименко об ограничениях интернета частным мнением

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывание советника президента РФ Германа Клименко об ограничениях интернета в России - его частным мнением, а не позицией Кремля. «В данном случае речь идет о частной экспертной точке зрения», - цитирует Пескова ТАСС.

Сам Клименко уточнил, что в ходе лекции просто рассказывал о существующих мировых практиках. «На самом деле я просто рассказывал, что в мире по регуляторике. Я имел ввиду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче. Речи о том, чтобы ограничить интернет в РФ как в Китае, не шло», - сказал он.

Ранее советник президента ходе лекции «Информационная безопасность России» в рамках курса «Армия и общество» в Военной академии Генштаба ВС РФ заявил, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России - это ограничить интернет, как в Китае.