​Диагноз «грипп» поставлен 117 сургутянам

Диагноз «грипп» лабороторно подтвержден у 117 сургутян. Еще 22 человека госпитализировано в медучреждения города с подозрением на ОРВИ и грипп. Данные были озвучены заместителем главы администрации Сургута Александром Пелевиным на брифинге, который состоялся 26 января. «Хочу сказать, что паники никакой не должно быть, количество заболевших ОРВИ и гриппом на территории города гораздо меньше, чем в предыдущие годы», - подчеркнул он.

По информации Роспотребнадзора, в Сургуте за третью неделю января отмечается снижение показателя совокупной заболеваемости на 19 процентов, но все еще превышен эпидпорог – на прошлой неделе он был выше нормы на 20 процентов. Наблюдается снижение заболеваемости среди взрослого населения, а также детей младшего школьного возраста. Рост зарегистрирован среди школьников: на сегодняшний день в отдельных образовательных организациях, в которых эпидемический порог превышен, принято решение закрыть несколько классов. Так, на 25 января в четырех школах закрыты 11 классов.

В Сургуте по-прежнему действует ограничение на проведение культмассовых мероприятий с участием детей, руководителям крупных развлекательных и торговых центров рекомендовано приостановить работу детских комнат, а сотрудникам - применять защитные маски. Оснований закрывать учебные заведения на карантин сегодня нет, отметили в пресс-службе администрации города.