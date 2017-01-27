​Минфин не даст деньги на борьбу с ВИЧ

Министерство финансов не одобрило предполагаемые траты на борьбу с ВИЧ — 70 миллиардов рублей, запрошенных Минздравом, нет в бюджете на 2017–2019 годы. Об этом сообщает republic.ru.

Средства прописаны в плане реализации государственной стратегии по борьбе с ВИЧ, который был разработан чиновниками от здравоохранения. 70 миллиардов — это объем дополнительного финансирования правительством до 2020 года, то есть по 17,5 миллиарда ежегодно.

Минфин, однако, отметил, что такое дополнительное финансирование из бюджета возможно только с нового финансового года и то только если у государства появятся дополнительные источники дохода. Ни то, ни другое условие сейчас не выполняется.

Таким образом, чиновники министерства финансов не впечатлились выступлениями главы министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, что уже в десяти регионах страны уровень распространения ВИЧ является критическим, а в сентябре 2016 года число инфицированных россиян превысило миллион человек. На борьбу с ВИЧ правительство запланировало выделить к 2020 году 52,9 миллиарда рублей.