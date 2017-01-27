​Россияне назвали приемлемый уровень пенсии

Большинство россиян (36,5%) оценили приемлемый уровень своей будущей пенсии в 20–30 тыс. рублей. Второй по популярности (28,1%) ответ — 15–20 тыс. рублей. Примерно каждый десятый (11,4%) опрошенный сообщил, что приемлемый уровень пенсии — 10–15 тыс. рублей. Меньше четверти людей (22,7%) хотели бы получать 30–40 тыс. рублей и более. Результаты опроса Российского государственного социального университета (РГСУ) публикуют «Известия».

Управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов поясняет, что на «приемлемость» пенсии влияет ее нынешний средний размер — чуть более 13 тыс. рублей. Кроме того, полагают эксперты, большинство людей считают приемлемым уровень пенсии, который замещает 40 и более процентов утраченного заработка.