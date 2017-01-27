​Госдума в 2017 году обойдется россиянам в 10 миллиардов рублей

Более десяти миллиардов рублей — таковы расходы, которые понесет федеральный бюджет РФ на функционирование Государственной думы в 2017 году, сообщает «Интерфакс»: в распоряжении агентства оказался проект сметы.

Из этих средств почти половина — 4, 864 млрд — планируется потратить на обеспечение деятельности депутатов и их помощников, включая тех помощников, которые работают в регионах. Остальные 5,082 млрд должны пойти на функционирование думы.

Смета одобрена комитетом по бюджету и налогам и комитетом по регламенту Госдумы.