​В поселке Кондинское пенсионер жестоко убил знакомую и сам сдался полиции

В поселке Кондинское расследуется убийство 60-летней женщины. В преступлении, совершенном 25 января, уже сознался 61-летний местный житель.

Тело женщины обнаружили фельдшера скорой помощи. О произошедшем они сообщили в полицию. Позже эксперты выявили на теле женщины порядка 20 ножевых ранений.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий в ходе поквартирного обхода соседи пояснили, что накануне вечером видели как к женщине приходил ее знакомый, 61-летний местный житель. Оперативники установили местонахождение пенсионера, который дал признательные показания, пояснив, что совершил преступление ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры, а в утреннее время, осознав свой поступок, он позвонил на телефон единой диспетчерской службы», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Следственные органы возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан.