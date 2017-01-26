​Советник президента РФ по вопросам развития интернета предложил ограничить интернет

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко предложил ограничить интернет, как в Китае. По его мнению, это — единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России.

«Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», - цитирует Клименко «Интерфакс».

Такое заявление советник президента сделал на лекции «Информационная безопасность России», проведенной в рамках курса «Армия и общество». Курс проходит в Военной академии Генштаба ВС РФ. Его цель - расширение универсальных и общепрофессиональных компетенций военнослужащих для организации взаимодействия армии и общества.