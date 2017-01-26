​В Югре Станция переливания крови запустила СМС-оповещение для доноров

Станция переливания крови запустила СМС-оповещение для доноров Югры. Сообщения будут приходит с приглашением на повторное медицинское обследование или с экстренным вызовом кадровых доноров дефицитных групп крови. «Рассылка СМС осуществляется по номерам телефонов, которые указаны в картах доноров. Поэтому особенно важно, чтобы контактные данные были всегда актуальными и достоверными. Для корректной доставки СМС, при следующем визите в учреждение, необходимо проверить, актуальность персональных данных донора», - отметили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

В департаменте также подчеркнули, что никаких просьб перевести деньги, отправить ответное СМС и прочего — в сообщениях быть не может. Отправитель сообщения может быть только: «yadonor» или «slugbakrovi», а текст следующего характера: «Уважаемый донор, в связи с окончанием срока хранения Вашей плазмы, просим Вас срочно пройти повторное обследование на вирусные инфекции, с пн. по пт. с 08.00 до 12.00» или «В связи с особенным дефицитом компонентов крови приглашаем Вас на донацию крови. На Станции переливания крови Вас будут рады видеть с 08.00 до 11.30 в будние дни. Справки по телефону (3462) 37-68-09».

«Прохождение повторного анализа крови необходимо для того, чтобы плазма, заготовленная от предыдущих донации, и находящаяся на карантинизации, могла быть выдана в медицинские организации», - уточнили специалисты.