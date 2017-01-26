В пятницу в Югре ожидается неблагоприятная погода: ветер усилится до 16 метров в секунду

В пятницу, 27 января, в Югре ожидается неблагоприятная погода, предупреждают специалисты Ханты-Мансийского гидрометеоцентра. В северных и восточных районах округа ветер усилится до 11-16 метров в секунду, пройдет снег. Температура ночью составит минус 26-31ºС, в восточных районах — до минус 37 ºС, днем — минус 15-20 ºС, местами до минус 29 ºС.

В выходные дни также ожидается снежная метель, температура воздуха днем субботы составит минус 14-19ºС, местами до минус 20-25 ºС; в воскресенье — минус 9-14 ºС, местами до минус 20ºС.