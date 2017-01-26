​Седьмой сезон «Игры престолов» начнется 25 июня

Стала известна дата премьеры седьмого сезона сериала «Игра престолов», сообщает издание «Собака»: дата 25 июня 2017 г. Появилась на портале IMDb вместе со списком эпизодов. Ее быстро удалили, однако утечку уже заметили СМИ.

Напомним, что этот сезон, вопреки традиции, стартует не весной, а летом. Причина — в позднем начале съемок. По сюжету, в фильме начинается долгая зима, и потому съемки пришлось перенести на несколько месяцев. Кроме того, в отличие от предыдущих, этот сезон будет состоять из шести сезонов, а не из десяти. Создатели, однако, обещают возместить количество качеством: зрелище будет масштабное, говорят они.

Финальный сезон саги — восьмой: он должен появиться в 2018 году и также будет укороченный. Однако продюсеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайс между делом сказали, что «ничто не высечено в камне»: это можно считать намеком на то, что восемью сезонами фильм не окончится.