​Василий Ливанов попросил Путина «даже не думать» об уходе с поста президента

Василий Ливанов заявил Владимиру Путину, что ему не стоит даже думать о том, чтобы уйти с поста президента. Об этом российский актер заявил главе государства во время церемонии вручения наград в Кремле: он получил Орден Почета.

«Недавно, будучи в Челябинске, вы всех нас взволновали тем, что высказали свои мысли о том, что вам, может быть, и не стоит дальше продолжать деятельность президента, — сказал он, его слова приводит RT. — Знаете что, Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос «даже и не думай!». И это будет голос нашей с вами великой Родины — России».