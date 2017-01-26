​Кремль не станет участвовать в дискуссии о ношении хиджабов в школе

Администрация президента воздержится от участия в обсуждении правомерности ношения хиджабов в российских школах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства.

«Мы не хотели бы становиться стороной в этой дискуссии в настоящий момент», — заявил Дмитрий Песков, который также отметил разницу во мнениях: «Действительно существовали разные форматы подхода к этой теме».

«Были и судебные варианты. Ставропольский край, Мордовия – тогда были соответствующие решения Верховного суда. Есть такой вариант, есть иные варианты, не судебные. Но сейчас мы не хотели бы становиться стороной этого вопроса», — повторил он, комментируя высказывание министра образования Ольги Васильевой о том, что о учащиеся российских школ не должны подчеркивать свое вероисповедание атрибутами. «Я не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой стараются свое отношение к вере подчеркнуть», — заявила она, прокомментировав запрет ученикам и учительницам школы в татарском селе Белозерье на ношение платков.

«У нас светский характер образования», — добавила министр, чем вызвала недовольство у главы Чечни Рамзана Кадырова. Он пожаловался, что Васильева навязывает обществу свое личное мнение. «Платок — не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки», — сказал он, подчеркнув, что тема поднимается искусственно, дабы отвлечь общество от реальных проблем образования.