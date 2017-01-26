​Наталья Комарова поручила правоохранителям организовать создание кибер-дружин

В 2016 году из бюджета Югры на подпрограмму «Профилактики правонарушений» было выделено 247 миллионов рублей. Деньги направлены на укрепление материально-технической базы полиции, финансирование текущих правоохранительных задач, улучшение условий труда сотрудников. Об этом рассказала глава региона Наталья Комарова в ходе заседания коллегии по подведению итогов оперативно-служебной деятельности УМВД за прошлый год.

Губернатор отметила удовлетворительные итоги оперативно-служебной деятельности 2016 года, а также остановилась на задачах на 2017 год, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. Среди них - устранение и профилактика причин, способствующих возникновению правонарушений и преступлений, совершенных под действием алкоголя, поддержка народных дружин и помощь в организации кибер-дружин.

«С развитием технологий и смещением центра криминальной активности, появляются новые ниши, в которых может быть задействована общественность. В частности, в округе уже имеется опыт создания так называемых кибер-дружин, которые выявляют в сети Интернет информационные ресурсы, содержащие запрещенную к распространению информацию и в установленном порядке информируют о ней правоохранительные органы и Роскомнадзор, что значительно ускоряет реакцию системы на любые факты распространения детской порнографии, наркотиков, экстремистских материалов, пропаганды самоубийств. Это чрезвычайно важное направление работы, и такие усилия общественников надо поддержать, а еще лучше – помочь с организацией кибер-дружин», - нацелила коллег губернатор Югры.

Также, в качестве задач на текущий год было поручено проанализировать достаточность принимаемых мер по пресечению преступлений в сфере экологии и продолжить работу по обеспечению комплексной безопасности детей. Комарова подчеркнула, что для решения поставленных задач у управления есть все необходимое: техника, отлаженная система работы и главное – профессиональные, энергичные, увлеченные делом сотрудники.