​Жители Югры могут принять участие в создании логотипа Года здоровья

Жителей Югры приглашают принять участие в создании логотипа Года здоровья. Сбор заявок организует центр «Открытый регион» на сайте Югражданин.рф до 20 февраля. Работа может быть коллективной или индивидуальной, но каждый автор должен предложить не больше трех вариантов.

«Логотип должен отражать миссию, цели и задачи Года здоровья. Должен быть понятным, узнаваемым и запоминаемым. Он должен соответствовать требованиям российского законодательства. Приветствуются варианты использования логотипа на различных элементах фирменного стиля: значках, магнитах, блокнотах, футболках, сумках и т.д.», - рассказали о требованиях в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Напомним, 2017 год объявлен губернатором Югры Годом здоровья. В его рамках запланированы мероприятия, направленные на популяризацию здорового и активного образа жизни.