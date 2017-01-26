​61 процент россиян поддерживают запрет на продажу сигарет родившимся после 2014 года

Инициатива по введению полного запрета на продажу сигарет лицам, родившимся после 2014 года, получила широкую поддержку в обществе. «За» высказывались 61 процент опрошенных ВЦИОМ россиян. Интересно, что даже в группах курильщиков эта доля варьируется от 51 до 59 процентов. Не поддержали инициативу Минздрава 36 процента опрошенных.

В целом же социологи констатируют, что доля курильщиков в стране за год практически не изменилась. Согласно данным последнего опроса курят 32 процента граждан. Вредной привычке в большей степени подвержены мужчины (курит почти каждый второй – 48%) и люди в возрасте 25-34 лет (44%). Около двух третей наших сограждан (67%), по их словам, не курят и в том числе 20 процентов - это те, кто смог отказаться от сигарет.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20-22 января 2017 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.