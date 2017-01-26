​Не боятся поездов: На железнодорожных переездах Сургутского региона СвЖД зафиксировано 164 грубых нарушения ПДД

В 2016 году на железнодорожных переездах Сургутского региона Свердловской магистрали зафиксировано 164 случая грубого нарушения автомобилистами правил. По сравнению с прошлым годом количество нарушений сократилось на 11 процентов. Однако самыми массовыми и грубыми нарушениями остаются выезд на пути на запрещающий сигнал и обгон на переезде. Один водитель, выехавший на переезд на запрещающий сигнал, погиб.

«Информация по всем выявленным фактам была направлена в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба СвЖД. - Свердловская железная дорога делает возможное для исключения подобных случаев и системно работает над повышением уровня безопасности дорожного движения в местах пересечения автомобильного и железнодорожного транспорта».

В рамках программы по повышению безопасности движения на СвЖД проводятся мероприятия технического и профилактического характера. Кроме того, в 2016 году на пяти железнодорожных переездах настил был заменен на резино-кордовое покрытие, которое более долговечно и удобно в эксплуатации, а переезд 512 км на ст. Салым был оборудован устройствами заграждения, что значительно снижает вероятность дорожно-транспортных происшествий и повышает безопасность движения.