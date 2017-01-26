​IKEA снижает цены на каждый пятый товар сети в России

В четверг, 26 января, IKEA объявит о снижении цен на каждый пятый товар на 15-20 процентов. Подешевеет 1800 видов товара, цены на некоторые из них снизятся на 40 процентов. Об этом рассказал гендиректор сети в России Вальтер Каднар изданию «Ведомости».

Каднар подчеркнул, что это не промокампания или распродажа, а долгосрочная программа. Ритейлер ставить целью к 2020 году добиться роста выручки в 1,5 раза до 50 млрд евро. «Располагаемые доходы потребителей сократились, и мы стараемся привлечь так много покупателей, как можем, сдерживая цены. Такая политика в том числе должна позволить нам достичь целей, поставленных к 2020 года», - сказал гендиректор.

По его мнению, сложная ситуация на российском рынке сохранится еще 1–3 года. «Потребитель остается стеснен в средствах, пострадали промышленность и рынок недвижимости – снижаются и траты людей на крупную мебель», - отметил он.

Каднар не смог уточнить, сколько составила инфляция на ассортимент IKEA за последние два года, но, по его словам, в результате объявленной программы в ряде случаев цены будут ниже докризисных.