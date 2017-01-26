​«Пьяные» преступники портят статистику УМВД Югры

Накануне начальник УМВД России по ХМАО – Югре Василий Романица на заседании расширенной коллегии представил доклад об итогах работы в прошедшем году. Он отметил, что в 2016 году на территории региона криминальная ситуация характеризовалась сокращением числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Меньше совершено убийств, краж, разбойных нападений, грабежей, угонов, умышленных поджогов имущества.

«В результате профилактической работы стабильной остается ситуация в общественных местах. Сократилась «подростковая» преступность. Уменьшилось количество уголовно-наказуемых деяний со стороны лиц, ранее нарушавших закон», - перечисляет положительные итоги работы ведомства пресс-служба окружной полиции.

В докладе было также отмечено, что остается актуальным вопрос алкоголизации населения, что влияет на долю преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения. «Отчасти данная ситуация обусловлена ужесточением законодательства за повторное управление транспортом в состоянии опьянения», - отмечают в полиции.

Глава региона Наталья Комарова, которая приняла участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи из Сургута, озвучила статистику. «За последние пять лет общее количество преступлений в Югре сократилось на 17,5 процента. В то же время число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 60,5 процента: с 3,853 тыс. до 6,187 тыс. При этом их удельный вес в общем количестве правонарушений вырос с 26 до 41 процента. Так называемая «пьяная» преступность становится основным видом преступлений в регионе и одним из главных вызовов общественной безопасности», - цитирует губернатора «Интерфакс-Урал».