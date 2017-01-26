​Бесплатная приватизация в России завершится в марте 2017 года

Правительство РФ завершит бесплатную приватизацию жилья населением — это произойдет 1 марта 2017 года, сообщает РБК. Причиной стал тот факт, что приватизация начала мешать развитию рынка арендного жилья, отмечают чиновники правительства, представившие законопроект, по которому право на бесплатную приватизацию сохранят лишь некоторые категории граждан — но и те только 1 января 2020 года. В их число входят дети-сироты, жители Крыма и Севастополя и очередники, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2012 года.

Законопроект уже рассмотрел думский комитет по ЖКХ, который рекомендовал его к первому чтению. Вместе с тем, несколько законопроектов о продлении процесса бесплатной приватизации были отклонены: «Мы не можем запустить ряд рыночных механизмов, которые у нас, в частности в 600-м указе президента, обозначены — по строительству жилья для некоммерческого найма и т.д. — до завершения бесплатной приватизации», — заявил автор нового законопроекта единоросс Александр Сидякин.

Он уверен, что все, кто собирался приватизировать жилье, к настоящему моменту уже сделали это: за время действия программы было приватизировано 30,5 миллиона жилых помещений, это 77 процентов всех людей, хотевших приватизировать свое жилье. Для них программа продлевалась несколько раз — вплоть до 2016 года, когда премьер Дмитрий Медвеидев заявил, что «продлевать эти сроки бесконечно невозможно».