​Реальные доходы россиян стали падать еще быстрее

В 2016 году падение реальных доходов россиян ускорилось почти в два раза, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Так, доходы населения сократились на 5,6 процента (в прошлом году было 3,2 процента). В декабре 2016 года по отношению к декабрю 2015-го падение составило 6,1 процента.

Это не худший результат, отмечает ведомство: здесь «пальма первенства» принадлежит августу, когда паление доходов составило 8,5 процента — это самый низкий показатель за семь лет, притом что спад продолжается три года, а за последние 26 месяцев не было зафиксировано ни одного случая их прироста даже в месячном выражении.

Номинальный размер среднемесячного дохода россиян составляет по итогам 2016 года 30 775 рублей.