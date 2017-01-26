​Рубль пойдет вниз в феврале

Центробанк объявил о том, что намерен начать покупку и продажу валюты на валютном рынке с февраля этого года. Заявление размещено на сайте Минфина России.

«В целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы Минфин России с февраля 2017 года будет осуществлять операции по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Для совершения данных операций Минфин России будет привлекать Банк России», — говорится в нем.

В ведомстве отметили, что механизм покупки-продажи валюты будет работать до внедрения нового бюджетного правила и призван защитить обменный курс от колебаний нефтяных цен. Курс российской валюты неизбежно понизится.

Объем покупки и продажи будет зависеть от величины нефтегазовых доходов федерального бюджета, говорится в сообщении финансового регулятора. Bloomberg же оперирует более точными данными: ссылаясь на источники, информагентство отмечает, что ЦБ ежемесячно может покупать около одного миллиарда долларов, что чуть меньше тех денег, которые поступят от продажи нефти сверх 40 долларов за баррель, заложенных в бюджете на 2017 год для сорта Urals.