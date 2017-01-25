​Россияне стали чаще брать автомобили в кредит

В 2016 году россияне купили в кредит более 550 тысяч легковых автомобилей, что соответствует 44 процента от общего объема российского рынка, констатируют специалисты агентства «Автостат» и НБКИ, обработав данные 4000 кредитных организаций.

Доля кредитных продаж автомобилей в России растет третий год подряд. Если в 2014 году этот показатель составлял 35 процентов, то в 2015-м увеличился до 37 процентов. А в прошлом году он прибавил еще семь процентных пунктов.

«Действительно, авторынок четвертый год подряд демонстрирует падение. Однако результаты 4 квартала 2016 года вселяют оптимизм: впервые за два последних года был отмечен квартальный рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Что касается роста доли «кредитных» автомобилей в структуре рынка, то он во многом обусловлен реализацией госпрограммы льготного автокредитования, действие которой продлевается и на 2017 год. Таким образом, автокредитование остается для банков одним из достаточно привлекательных продуктов розничного кредитования, а для граждан – одним из наиболее доступных способов приобретения автомобилей», – отмечает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.