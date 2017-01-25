​Реальные доходы россиян в 2016 упали на 5,9 процента

Федеральная служба государственной статистики сообщила о падении реальных доходов россиян в 2016 году на 5,9 процента по сравнению с 2015-м. Реальные доходы населения падают уже третий год подряд. В позапрошлом году снижение составило 3,2 процента, в 2014-м — 0,7 процента. Данные Росстата публикует «Интерфакс».

В номинальном выражении доходы населения в 2016 году составили 30 тыс. 775 рублей в месяц, что на один процент больше, чем в 2015 году. Средняя заработная плата по итогам 2016 года составила 36 тыс. 703 рубля в месяц и выросла на 7,7 процента к 2015 году. В реальном выражении средняя зарплата в 2016 году увеличилась на 0,6 процента.