​Санврачи: Воду, набранную в крещенских купелях в Югре, небезопасно пить и использовать в хозяйственных целях

Специалисты окружного управления Роспотребнадзора предупреждают югорчан о том, что использование воды из открытых водоемов в питьевых и хозяйственно-бытовых целях без предварительной обработки небезопасно для здоровья. Напомнить об этом санврачи решили после проведения мониторинга воды в купелях округа. Исследования были проведены в преддверии праздника Крещения Господня, а в среду, 25 января, на сайте ведомстве опубликованы их результаты.

Проверяли воду на объектах, предназначенных для купания и забора воды. «Всего была отобрана 61 проба воды для исследования на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические, вирусологические показатели. Из общего числа отобранных проб 13 не соответствовали требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, из них 12 проб несоответствующих по санитарно-химическому показателю (содержание железа, цветность), одна проба не соответствовала по бактериологическому показателю», - говорится в официальном сообщении ведомства.