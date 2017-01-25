​Урайскому насильнику вынесен приговор: десять лет в колонии общего режима

21-летний житель Урая ближайшие десять лет проведет в колонии общего режима. Такой вердикт вынес городской суд, признав его виновным в совершении грабежа и четырех преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении двух женщин.

Мужчина был задержан 25 ноября, через шесть дней после того, как совершил нападение на 49-летнюю женщину в микрорайоне Западный. Он затащил потерпевшую в лесной массив, расположенный рядом со школой, где под угрозой убийства изнасиловал и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего открыто похитил из ее сумки мобильный телефон и кошелек.

В ходе следственных действий эксперты установили, что ДНК-профиль нападавшего идентичен ДНК-профилю лица, совершившего в Урае аналогичное преступление год назад.

«Следствием были собраны достаточные доказательства, изобличающие молодого человека в совершении инкриминируемых преступлений и после проведения полного объема следственных действий, уголовное дело было направлено в суд. Приговором Урайского городского суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.