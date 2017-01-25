​Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Югре ниже, чем в прошлом году

Количество югорчан, заболевших за последнюю неделю гриппом и ОРВИ, на две тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года. По данным руководителя управления Роспотребнадзора по Югре Майи Соловьевой, всего с начала эпидемии зарегистрировано 14862 обращений в медицинские учреждения с признаками респираторных заболеваний. На третьей неделе 2016-го было зарегистрировано больше 17 тысяч заболевших.

По мнению специалистов, умеренной ситуации в Югре по этому вопросу способствовало несколько факторов, в числе которых проведенная вакцинация. «Перед эпидемиологическим сезоном была проведена прививочная кампания. Привито более 33 процента от населения округа. На сегодняшний день в Югре создан достаточный запас противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств, расходных материалов, запас масок насчитывает более 3-х миллионов, мониторинг обеспеченности ведется постоянно», - рассказал директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Данные специалисты озвучили на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, которое состоялось в правительстве Югры под председательством заместителя губернатора Всеволода Кольцова, сообщается на admhmao.ru.

Сейчас в округе наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Ханты-Мансийске, Урае, Нягани, Югорске, Лангепасе, Ханты-Мансийском, Октябрьском, Кондинском районах. «В автономном округе ввели ограничительные мероприятия – закрыты 34 школы, объявлен карантин. Ограничено проведение массовых, культурных мероприятий. Оснований для паники нет. Ситуация находится под контролем», - подчеркнул Всеволод Кольцов.

В ходе совещания также было отмечено, что в закрытых на карантин школах обучение детей ведется дистанционно.