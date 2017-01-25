​В Октябрьском районе после столкновения с грузовиком сгорел ВАЗ с людьми в салоне // ФОТО

В Октябрьском районе оперативные службы работают на месте автоаварии. Столкнулись грузовик «Скания Р-114» и ВАЗ-2110. От удара легковушка вылетела в кювет и загорелась. По предварительным данным пресс-службы УМВД Югры, в огне погибли два человека: водитель и пассажир автомобиля - девушка 1987 года рождения.

ДТП случилось в среду, 25 января, около 11.05 на 1 километре автодороги «Нягань – Приобье». За рулем ВАЗа находился 31-летний водитель. Вероятнее, всего он нарушил правила дорожного движения: не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге.

Фото пресс-службы УМВД Югры