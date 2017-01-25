​Побои в семье будут декриминализированы

Госдума во втором чтении приняла законопроект о декриминализации побоев, сообщает РИА Новости.

Напомним, что закон был принят летом 2016 года: предполагалось, что он должен вывести побои, совершенные впервые и не повлекшие вреда здоровью, за раки Уголовного кодекса: они должны рассматриваться как административное правонарушение.

В УК же оставалась ответственность за побои в отношении близких родственников осталась — теперь декриминализируют и ее, по представлению «Единой России». «Побои в отношении членов семьи, других близких лиц будут отнесены к административным правонарушениям», — гласит пояснительная записка к законопроекту.