​Запрет на продажу спиртосодержащей продукции в России продлен на два месяца

Продавать непищевую спиртосодержащую продукцию в регионах России будет нельзя еще два месяца: Роспотребнадзор продлил на 60 дней соответствующий запрет, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Представители Роспотребнадзора отметили, что идея продлить запрет была поддержана главой правительства Дмитрием Медведевым.

Установленный ранее 30-дневный запрет не имел негативных последствий для экономической деятельности легального бизнеса, подчеркнули представители ведомства: это «неоднократно отмечалось представителями производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии и торговых сетей».

Напомним, что запрет был введен после того как в Иркутской области множество жителей отравились настойкой боярышника, которая не предназначена для употребления как напиток.