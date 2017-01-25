​Россия сохранила позиции в индексе восприятия коррупции

Борьба с коррупцией в России плодов не приносит: такой вывод можно сделать при изучении очередного индекса восприятия коррупции в мире, подготовленного международной неправительственной организацией Transparency International. Как передает polit.ru, Россия находится на 131 месте из 176. Вместе с нашей страной на жтой строчке также Украина, Казахстан, Иран и Непал.

Страны распределяются по местам, исходя из полученных баллов: лучший результат — сто баллов, худший — нулевой. По этой шкале у России 29 баллов, причем это количество сохранено с прошлого года. Движение страны вниз по рейтингу (в прошлом году мы занимали 119 место) объясняется тем, что в индекс были включены новые участники, которые подвинули ряд стран.

Рейтинг составляется на основе данных, которые собирают 12 организаций в ходе опросов среди экспертов и предпринимателей по всему миру: работа ведется с 1995 года.