​ВЦИОМ: Россияне считают, что выпускникам вузов все сложнее трудоустроиться

Россияне считают, что у выпускников вузов становится меньше возможностей трудоустроиться. 47 процентов опрошенных ВЦИОМ думают, что ситуация с трудоустройством выпускников по полученной специальности ухудшается, еще 40 процентов полагают, что вчерашним студентам все сложнее найти высокооплачиваемое место работы

Между тем, все больше респондентов отмечают растущее рвение студентов к учебе. Об улучшение отношения студентов к учебе сегдня говорят 37 процентов россиян, тогда как в 2013-м так считали только 19 процентов. По вопросу о том, повысился или понизился уровень профессиональной подготовки молодых специалистов, мнения наших сограждан разделились: 30 процнетов придерживаются первой позиции, 32 процента - второй, еще 25 процентов не видят значимых изменений.

Совмещение учебы с работой с годами становится в нашем обществе все более привычным: так. Если в 2006 году положительно относились к этому 67 процентов, то в 2017-м – уже 79 процентов. По вопросу о полноценности четырехлетнего образования консенсуса в обществе нет: одни (42%) считают этот срок вполне достаточным для трудоустройства в дальнейшем практически в любую отрасль, другие же (47%) с этим не согласны.

Опрос проведен ко Дню студента 20-22 января 2017 года. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.