​Природнадзор Югры: Состояние атмосферного воздуха в округе улучшилось

Атмосферный воздух в Югре стал чище: специалисты окружного Природнадзора зафиксировали снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за последние пять лет. Об этом и других достижениях своего ведомства рассказал руководитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Сергей Пикунов, подводя итоги 2016 года.

«В целом состояние окружающей среды округа удовлетворительное. На текущий момент по результатам государственного экологического мониторинга отмечено улучшение состояния атмосферного воздуха в Югре», - отметил Пикунов, выступая с докладом в правительстве Югры.

Снижение загрязняющих атмосферу выбросов, по его словам, стало возможным благодаря повышению уровня утилизации попутного нефтяного газа до требований национального стандарта Российской Федерации.

Также Пикунов сообщил о снижении объема незаконной заготовки древесины и количество незаконных рубок на территории лесного фонда округа. Для своевременного выявления фактов лесонарушений и их пресечения Природнадзор Югры использует космоснимки, предоставляемые Югорским научно-исследовательским институтом информационных технологий.