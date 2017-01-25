​Центробанк: Экономическая ситуация позволяет снижать ключевую ставку

Для снижения ключевой ставки в России есть все необходимые условия, заявил накануне глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев, его сова приводит РБК. Представитель финансового регулятора выступал накануне в Госдуме на круглом столе «Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост и инфляцию». Дмитриев отметил: «Экономика восстанавливается, уровень инфляции беспрецедентно низкий для современной истории, и это открывает пространство для маневра, для снижения ставок».

Впрочем, это не значит, что уровень ставки будет понижаться: «Экономика будет расти быстрее, но она не вырастет выше определенного уровня. Дальше мы опять упремся в потолок», — предостерег финансист, объясняя нежелание Центробанка опускать ставку ниже теперешних десяти процентов. Еще одна причина — это нежелание ЦБ терять доверие к собственной политике со стороны банков и граждан. «Наш вклад — это низкая, стабильная, предсказуемая инфляция. Это позволяет обеспечить сохранность сбережений и трансформировать их в инвестиции», — заключил Дмитриев.

Его выступление, однако, не убедило депутатов, которые не поняли, почему ключевая ставка не снижается при всех имеющихся возможностях. Руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал Центробанк к более решительным действиям: «Несмотря на докапитализацию банков, на которую потратили триллион рублей, мы не видим роста кредитования. Мы рассчитываем, что ЦБ будет более решительно действовать, снижая ключевую ставку».