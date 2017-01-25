​Конюхов и Чилингаров установят флаг России и крест на дне Марианской впадины

Путешественник и священник Федор Конюхов вместе с полярником Артуром Чилингаровым достигнет самой глубокой точки мирового океана — дна Марианской впадины, сообщает РИА Новости. Там они поставят флаг России и каменный православный крест.

О своих намерениях рассказал сам Конюхов, который уже получил крест от камнереза Владимира Михайлова. Это произошло 23 января — в день 50-летия первого в истории погружения в Марианскую впадину в Тихом океане.

Отметим, что погружение, подобное тому, что совершил исследовательский батискаф «Триест», в 2012 году повторил американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон: он спустился на расстояние около 10,9 км на аппарате Deep Sea Challenger.

Однако это не считается погружением на дно, говорит Конюхов: «За всю историю еще никто не опустился на самое дно Марианской впадины. Было два погружения, в 1960 году, за год до (полета Юрия) Гагарина, они только сели на 10 тысяч 800 метров, и Джеймс Кэмерон точно туда же сел, — на 10 800. А там еще идет такая трещина, узкая-узкая, — 11 тысяч 25 метров. В эту трещину еще никто не садился». Именно туда и собирается сесть путешественник, который, будучи священником, намерен установить там православный крест. А первый вице-президент Российского географического общества Артур Чилингаров поставит флаг РФ.

Дату погружения пока не определили: новый батискаф, который рассчитан на двух человек, пока строится. Работой занимается австралийская компания Ron Allum Deepsea Services под руководством Рона Аллума, который ранее создал Deep Sea Challenger. По предварительным данным, погружение Конюхова и Чилингарова, может состояться уже в следующем году, оно может продлиться несколько дней — планируется исследование дна самого глубокого океанического желоба Земли.