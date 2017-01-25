​В ДТП в Кондинском районе пострадали два человека // ФОТО

В среду, 24 января, около 18:20 на 231 километре автодороги «Юг» в Кондинском районе произошла авария, в которой пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба ГИБДД округа, ДТП случилось из-за того, что 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-21213 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Киа Сид» под управлением 45-летнего водителя. В результате были травмированы пассажиры «Киа» 1994 и 1981 годов рождения.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека были травмированы.