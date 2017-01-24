​В 2016 году количество выданных в Югре ипотечных кредитов выросло на 35 процентов

В 2016 году жители Югры взяли 16 тысяч ипотечных кредитов. Это — на 35,6 процента больше, чем в 2015-м. Такие данные озвучил директор департамента строительства Руслан Цыганенко, выступая с докладом по итогам работы за прошлый год, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Улучшали жилищные условия югорчане, в том числе, и с помощью соцподдержки от округа. В частности, в отчете был отмечен успех в реализации социальной поддержки семьям, имеющим трех и более детей, в форме обеспечения жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. В 2016 году участниками данных мероприятий признаны 806 многодетных семьи. Свидетельства о праве на социальную выплату получили 522 семьи на сумму 532,7 млн рублей. 135 семей уже получили выплаты в размере 150 млн рублей. 348 многодетных семей получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Работа в данном направлении будет продолжена.

Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года план по вводу жилья в автономном округе выполнен на 100,4 процента. По оперативным данным, в Югре введено в эксплуатацию 802,998 тысяч квадратных метров жилья, из которых 109,693 тысячи – индивидуальное жилищное строительство. В этом направлении лидируют три муниципалитета: Сургут (282,684 тыс. кв. м), Нижневартовск (128,339 тыс. кв. м.) и Ханты-Мансийск (111,26 тыс. кв. м.).