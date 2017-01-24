​Департаменту дорожного хозяйства Югры поставили задачу: сократить протяженность ненормативных дорог

Из 25 государственных программ, реализуемых в Югре, по итогам 2016 года только одна выбилась из графика - «Развитие транспортной системы Югры». Ее годовое исполнение по финансированию составило 90,2 процента. Такие данные были озвучены в ходе заседания, на котором была дана оценка ходу реализации госпрограмм автономного округа, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

В департаменте дорожного хозяйства и транспорта сбой объяснили поздними дополнительными поступлениями из федерального бюджета в связи с компенсацией выпадающих доходов по транспортному налогу.

Глава региона Наталья Комарова, под чьим председательством проходило заседание, поручила тщательно проанализировать все причины, которые отразились на этом показателе. «Перед нами стоит задача сокращения объема ненормативных дорог. Необходимая проектно-сметная документация должна быть подготовлена заблаговременно с тем, чтобы поступающие дополнительно средства могли оперативно направляться для решения этой задачи, проведения соответствующих работ. Поручаю профильному департаменту предусмотреть в государственной программе необходимые для этого мероприятия. Объемы, содержания, сроки – тщательно взвесить», - сказала губернатор.

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Валерий Фомагин отметил, что в этом году уже предусмотрен комплекс мер, который позволит минимизировать возможность неосвоения средств регионального дорожного фонда и максимально эффективно использовать их, направляя в объекты дорожного строительства. «В первую очередь, на снижение протяженности доли дорог, находящихся в ненормативном состоянии, и на реализацию мероприятий по строительству объектов в рамках адресной инвестиционной программы с целью их завершения», - уточнил он.

В целом же, участники заседания констатировали, что Югра полностью перешла на «программный бюджет». По итогам 2016 года общее исполнение расходных обязательств по государственным программам составило более 262 миллиардов рублей. План госзаказа выполнен на 99,9 процента.