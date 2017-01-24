​Югра получит 15,5 млн рублей из федерального бюджета на жилье для молодых семей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Документ опубликован на официальном портале правительства РФ.

Субсидии получат 75 регионов, которые представили заявки на участие в подпрограмме, и бюджеты которых соответствуют ее условиям. Всего будет распределено 4,234 млрд рублей. Югра получит 15 млн 572 тысячи рублей.

«Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30 процентов расчётной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35 процентов – для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более», - говорится в справке к документу.