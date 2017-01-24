​В Кондинском районе два ребенка обезвредили разбушевавшегося пьяного отчима, кидающегося на них с ножом

Семейному дебоширу из Кондинского района предъявили обвинение в совершении сразу трех преступлений. 32-летний мужчина, вернувшись домой пьяным, избил жену и напал на двоих пасынков. Однако дети сумели оказать ему достойное сопротивление.

Мальчики 15 и 8 лет заступились за маму, которую избивал ее супруг. «Старший сын попытался утихомирить отчима, однако злоумышленник стал угрожать пасынку убийством, демонстрируя при этом нож. Подросток попытался выхватить нож, получив при этом телесные повреждения, но выбить нож из рук взрослого мужчины он не смог. Тогда, сориентировавшись, мальчик схватил подручный нож и, обороняясь, нанес отчиму ножевое ранение. Приехавшие полицейские вызвали скорую помощь для пострадавших и оказали первую помощь раненым», - рассказали о том, как разворачивались события в пресс-службе районной полиции.

В настоящее время главе семейства предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, среди которых: статья 119 УК РФ «Угроза убийством», статья 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и статья 116 УК РФ «Нанесение побоев».