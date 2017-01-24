​Санкции помогли: В России появился новый долларовый миллиардер

Состояние владельца рыбного холдинга «Норебо» Виталия Орлова, по данным рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaire Index, достигло отметки в 1 млрд долларов, сообщает РБК. Аналитики отмечают, что состояние бизнесмена увеличилось, в частности, благодаря санкциям. Кроме того, на рост благосостояния повлиял растущий рыбный рынок, поскольку потребители стремятся «добавить здоровый протеин в свой рацион», и рост цены на треску.

Сам Орлов в интервью «Коммерсанту» отмечал, что санкции оказались «положительным моментом» для его бизнеса. «Благодаря санкциям на российский рынок перестала приходить конкурирующая с нами норвежская, исландская сельдь и скумбрия. Еще мойва. Мы очень большой объем сельди и скумбрии поставили на российский рынок. Это показало, что интерес к российской рыбе есть», — сказал он. По его словам, объем рыбы холдинга «Норебо» на российском рынке до введения ограничений составлял от 30 до 35 процентов.