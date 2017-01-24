​ФСБ: Информационная инфраструктура России подверглась в 2016 году 70 миллионам кибератак

70 миллионов раз объекты критической информационной инфраструктуры России подвергались кибератакам, заявил представитель центра безопасности связи Федеральной службы безопасности Николай Мурашов. Его слова приводит «Интерфакс».

Представитель ФСБ подчеркнул, что большинство атак было совершено из-за границы. Этот факт был озвучен при обсуждении законопроекта о безопасности критической информационной инфраструктуры. В деле защиты информации у России есть достаточно потенциала, добавил он: «Собственники крупных объектов критической информационной инфраструктуры, в первую очередь те, что относятся к железнодорожному транспорту, корпорации «Газпром», активно используют средства защиты, но вместе с тем, есть предприятия, где с нашей точки зрения внимания этому уделяется недостаточно».