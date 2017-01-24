​Лидер «Справедливой России» пожелал Елене Мизулиной «идти, куда хочет»

В выходе Елены Мизулиной из партии «Справедливая Россия» нет никакой политики, уверен лидер справедливороссов Сергей Миронов: «Никакой подоплеки политической нет», – заявил он в интервью ТАСС, особо отметив, что с пониманием относится к решению сенатора. Уход может быть связан именно с ее позицией в Совете Федерации — Миронов напомнил, что Мизулина была делегирована в Совет Федерации губернатором-единороссом, и «она, представляя губернатора, вольно или невольно вступает в конфликт».

Несмотря на такие заявления и в целом характеристику Мизулиной как «суперпрофессионала», Миронов, судя по всему, сохранил обиду на свою соратницу, ответив на комментарии о возможности перехода ее в «Единую Россию»: «Пускай она идет, куда хочет».

Напомним, что о стремлении Елены Мизулиной выйти из партии «Справедливая Россия» стало известно накануне. К слову, за свою политическую карьеру она поменяла несколько партий — была членом не только «Справедливой России», но и КПРФ и «Яблока».