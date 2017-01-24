​Сергей Шнуров высмеял в песне Ольгу Бузову, а та собралась записывать «дует»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в новой мини-песне прошелся по телезвезде, писательнице и с недавних пор певице Ольге Бузовой. В тексте он признался, что хитмейкер из него так себе, поэтому он хочет позвать звезду «Дома-2» в соавторы. К слову, говоря о своих способностях написать хит, он явно кокетничал: песня «Экспонат», вышедшая в прошлом году, до сих пор собирает всяческие премии и не покидает теле- и радиоэфир.

Сама Бузова, проявив самоиронию, опубликовала песню на своей странице в инстаграме, сообщив: «Ну что, наклевывается мой третий хит в дуете с моим питерским земляком!»