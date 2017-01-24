​Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков провел ряд рабочих встреч в Мегион

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) посетил с рабочим визитом город Мегион, где провел ряд встреч с главой города и его жителями.

Михаил Викторович совместно с депутатами от ЛДПР Думы ХМАО-Югры Виктором Сысуном и Думы города Мегион Владиславом Малышевым встретился с трудовым коллективом Управления гражданской защиты населения. Спасатели – люди неравнодушные, и беседа с ними получилась живой и интересной.

Первым был задан вопрос, касающийся капитального ремонта, а именно: как распределяются внесенные средства, и будет ли уменьшена для населения стоимость за квадратный метр. Депутаты пояснили, что так называемый «котловой метод» предполагает направление средств на ремонт домов, стоящих первыми в списках, независимо от того, от жителей какого дома поступили деньги. А также рассказали, что партия ЛДПР изначально предлагала ввести мораторий на взносы сроком на 5 лет, чтобы навести порядок в этой области и сделать систему максимально прозрачной, а на этот период установить размер взносов для населения 1-2 рубля в зависимости от региона проживания. Однако эти инициативы не были поддержаны.

«На сегодняшний день максимальный контроль над расходованием средств и качеством ремонта дает система спецсчетов, когда жители дома сами решают, на что и в каком объеме расходовать средства», - сказал Михаил Селюков.

Также собравшиеся обсудили вопросы переселения из ветхого и фенольного жилья, качество дорог, программы по переселению на юг области и многие другие.

В завершение рабочего дня депутаты встретились с партактивом городского отделения ЛДПР.