​«Яндекс.Деньги» запретят сбор средств на политические цели

Сбор средств частных лиц на политические цели будет запрещен на сервисе «Яндекс.Деньги» — ранее представители компании «Яндекс» заблокировали онлайн-кошелек политика Алексея Навального. На его счет собирались средства на проведение президентской кампании — в том числе на открытие предвыборных штабов в регионах страны (напомним, что и в Сургуте такой должен появиться в мае этого года).

«Закон требует от нас ограничивать использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно», — прокомментировала пресс-служба компании, ее слова приводит republic.ru. В скором времени соответствующим образом будет изменено пользовательское соглашение сервиса.