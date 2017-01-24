​Безвозмездные вливания из федерального бюджета в Крым выросли за 2016 год на 20 процентов

Безвозмездные поступления из федерального бюджета РФ в бюджет Крыма за 2016 год выросли на 20,5 процента — они составили 79,7 миллиарда рублей, сообщает republic.ru со ссылкой на министра финансов республики Ирину Кивико.

Также выросли и другие поступления. Так, например, объем субсидий региону из бюджета РФ по итогам прошлого года вырос на 88,5 процента — до 34,7 млрд рублей, а объем иных межбюджетных трансфертов увеличился на 64 процента и составил 4,1 млрд рублей. С другой стороны, сократились дотации — однако не столь значительно (на 87 процента) — они составили 38,1 млрд рублей, также на 20,2 процента уменьшились субвенции — до 2,7 млрд рублей.

Однако все эти показатели не лишили Крыма дефицита: консолидированному бюджету региона не хватает 19,3 млрд рублей, отметила Кивико, в то время как плановый уровень бюджетного дефицита в 2017 году установлен на уровне 3,1 млрд рублей.