​Кремль попросил Минкульт умерить пыл в пропаганде российского кино

Инициатива увеличить госпошлину при оформлении прокатных удостоверений до пяти миллионов рублей (против нынешних 3 500 рублей) для голливудских кинокартин, о которой сегодня заявили представители Фонда кино, судя по всему, не пришлась по вкусу Кремлю. Как передает «Интерфакс», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос требует тщательной проработки: «Наряду с необходимостью всяческого промоутирования нашего отечественного кино мы должны все-таки ставить во главу угла интересы зрителей-россиян», — подчеркнул чиновник, отметив, что он не сомневается: в Минкульте на счет пропагандирования нашего кино «существуют и иные точки зрения».

Заметим, однако, что в Фонде кино заявляли, что главе министерства Владимиру Мединскому идея повысить порог вхождения иностранного кино на российский рынок очень понравилась.